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Андрей Кузьменко может перейти из «Калгари» в «Филадельфию» — Фридман

Андрей Кузьменко может перейти из «Калгари» в «Филадельфию» — Фридман
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Как сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х, российский форвард Андрей Кузьменко может перейти из «Калгари Флэймз» в «Филадельфию Флайерз». Нападающий пропустил игру «Калгари» с «Анахайм Дакс» (1:4).

Отмечается, что во «Флайерз» отправятся нападающие Андрей Кузьменко и Джейкоб Пеллетье, во «Флэймз» — форварды Джоэль Фараби и Морган Фрост. Также в сделке будут задействованы несколько драфт-пиков.

В нынешнем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 28-летний Андрей Кузьменко провёл 37 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 11 результативных передач.

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