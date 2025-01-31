Андрей Кузьменко может перейти из «Калгари» в «Филадельфию» — Фридман

Как сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х, российский форвард Андрей Кузьменко может перейти из «Калгари Флэймз» в «Филадельфию Флайерз». Нападающий пропустил игру «Калгари» с «Анахайм Дакс» (1:4).

Отмечается, что во «Флайерз» отправятся нападающие Андрей Кузьменко и Джейкоб Пеллетье, во «Флэймз» — форварды Джоэль Фараби и Морган Фрост. Также в сделке будут задействованы несколько драфт-пиков.

В нынешнем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 28-летний Андрей Кузьменко провёл 37 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 11 результативных передач.