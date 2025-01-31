Гол и два ассиста Овечкина в НХЛ, выход «МЮ» в 1/8 финала ЛЕ. Главное к утру
Российский нападающий Александр Овечкин отметился голом и двумя результативными передачами в матче «Вашингтон Кэпиталз», «Манчестер Юнайтед» без поражений завершил общий групповой этап Лиги Европы, «Спартак» обыграл «Краснодар» в ярком стартовом матче Зимнего Кубка РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Александр Овечкин забросил 876-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.
- «МЮ» стал единственным клубом Лиги Европы, не проигравшим на групповом этапе.
- «Спартак» вырвал победу у «Краснодара» на 90+2-й минуте стартового матча Зимнего Кубка РПЛ.
- Гол и два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» набрать очко, уступив «Оттаве» в овертайме.
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