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Гол и два ассиста Овечкина в НХЛ, выход «МЮ» в 1/8 финала ЛЕ. Главное к утру

Российский нападающий Александр Овечкин отметился голом и двумя результативными передачами в матче «Вашингтон Кэпиталз», «Манчестер Юнайтед» без поражений завершил общий групповой этап Лиги Европы, «Спартак» обыграл «Краснодар» в ярком стартовом матче Зимнего Кубка РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».