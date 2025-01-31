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31 января главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Лиги Европы, НХЛ, КХЛ

Гол и два ассиста Овечкина в НХЛ, выход «МЮ» в 1/8 финала ЛЕ. Главное к утру
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Российский нападающий Александр Овечкин отметился голом и двумя результативными передачами в матче «Вашингтон Кэпиталз», «Манчестер Юнайтед» без поражений завершил общий групповой этап Лиги Европы, «Спартак» обыграл «Краснодар» в ярком стартовом матче Зимнего Кубка РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Овечкин забросил 876-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.
  2. «МЮ» стал единственным клубом Лиги Европы, не проигравшим на групповом этапе.
  3. «Спартак» вырвал победу у «Краснодара» на 90+2-й минуте стартового матча Зимнего Кубка РПЛ.
  4. Гол и два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» набрать очко, уступив «Оттаве» в овертайме.
  5. Неймар объявил о возвращении в «Сантос».
  6. «Зенит» готовит предложение на € 25+5 млн, чтобы подписать Уэсли — Рафаэль.
  7. Передачи Кучерова и вратаря Василевского помогли «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес».
  8. Стало известно о ещё одном фигуристе из России, погибшем в авиакатастрофе в США.
  9. Итоговая турнирная таблица общего этапа Лиги Европы УЕФА — 2024/2025.
  10. ЦСКА разгромил «Северсталь» со счётом 6:1, прервав победную серию череповецкого клуба.
  11. СКА упустил преимущество в три шайбы, но победил «Спартак» по буллитам.
  12. Сидни Кросби — капитан сборной Канады на Турнир четырёх наций.
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