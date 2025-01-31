Торторелла рассказал о минимальном игровом времени Мичкова в сезоне в матче с «Айлендерс»

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла прокомментировал минимальное игровое время российского форварда Матвея Мичкова в сезоне. В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (0:3) нападающий сыграл 8 минут 30 секунд.

«Я всё время говорил, что мы с ним далеко продвинулись в процессе, раз Матвей здесь играет. Мы пытаемся научить его, как всё делается, как правильно вести себя профессионалу, всему, что нужно делать, чтобы играть.

Я не собираюсь вдаваться в подробности. Я забочусь о нём и о том, на каком этапе он находится, как далеко продвинулся в этом процессе. И я не собираюсь подводить его, уклоняясь от ситуаций, о которых люди могут не догадываться или о чём бы то ни было ещё. Мы собираемся сделать всё правильно, потому что считаем Мичкова особенным. Так что это моя работа. Что бы ни случилось», — приводит слова Тортореллы журналист Адам Киммельман на своей странице в социальной сети Х.