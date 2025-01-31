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Торторелла рассказал о минимальном игровом времени Мичкова в сезоне в матче с «Айлендерс»

Торторелла рассказал о минимальном игровом времени Мичкова в сезоне в матче с «Айлендерс»
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла прокомментировал минимальное игровое время российского форварда Матвея Мичкова в сезоне. В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (0:3) нападающий сыграл 8 минут 30 секунд.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хольмстрём (Перунович, Пажо) – 30:02     0:2 Гэткомб (Маклин, Цыплаков) – 37:08     0:3 Палмьери (Сизикас, Пелеч) – 49:53    

«Я всё время говорил, что мы с ним далеко продвинулись в процессе, раз Матвей здесь играет. Мы пытаемся научить его, как всё делается, как правильно вести себя профессионалу, всему, что нужно делать, чтобы играть.

Я не собираюсь вдаваться в подробности. Я забочусь о нём и о том, на каком этапе он находится, как далеко продвинулся в этом процессе. И я не собираюсь подводить его, уклоняясь от ситуаций, о которых люди могут не догадываться или о чём бы то ни было ещё. Мы собираемся сделать всё правильно, потому что считаем Мичкова особенным. Так что это моя работа. Что бы ни случилось», — приводит слова Тортореллы журналист Адам Киммельман на своей странице в социальной сети Х.

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