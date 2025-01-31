Передача Дорофеева не спасла «Вегас» от поражения в игре с «Коламбусом»

31 января на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали гости.

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На пятой минуте первого периода Томаш Гертл с передач Павла Дорофеева и Николаса Хага открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Адам Фантилли восстановил равенство в счёте.

Во второй и третьей двадцатиминутках команды обошлись без заброшенных шайб.

В овертайме Коул Силлинджер принёс «Коламбусу» победу.

Российский голкипер «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов отразил 22 из 24 бросков по своим воротам.