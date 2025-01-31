Передача Дорофеева не спасла «Вегас» от поражения в игре с «Коламбусом»
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31 января на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 2
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Гертл (Дорофеев, Хаг) – 04:58 1:1 Фантилли – 18:34 1:2 Силлинджер (Веренски, Джонсон) – 60:51
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На пятой минуте первого периода Томаш Гертл с передач Павла Дорофеева и Николаса Хага открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Адам Фантилли восстановил равенство в счёте.
Во второй и третьей двадцатиминутках команды обошлись без заброшенных шайб.
В овертайме Коул Силлинджер принёс «Коламбусу» победу.
Российский голкипер «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов отразил 22 из 24 бросков по своим воротам.
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