Александр Овечкин рассказал о камбэке «Вашингтона» со счёта 2:4 во встрече с «Оттавой»

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о камбэке столичного клуба со счёта 2:4 во встрече с «Оттавой Сенаторз» (4:5 ОТ).

«Когда счёт был 2:4, мы всё ещё верили, что сможем вернуться. Это важный момент для нас. Очевидно, что дальше дополнительное время и серия буллитов, где 50 на 50, всё возможно. Мы боремся и сражаемся. Это была хорошая игра», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

Напомним, Овечкин оформил свой 876-й гол в регулярных сезонах НХЛ, поразив ворота «Оттавы Сенаторз» на 54-й минуте матча, реализовав большинство. Отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки составляет 18 шайб.