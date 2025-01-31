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Александр Овечкин рассказал о камбэке «Вашингтона» со счёта 2:4 во встрече с «Оттавой»

Александр Овечкин рассказал о камбэке «Вашингтона» со счёта 2:4 во встрече с «Оттавой»
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о камбэке столичного клуба со счёта 2:4 во встрече с «Оттавой Сенаторз» (4:5 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Грейг (Перрон, Шабо) – 24:08 (pp)     1:1 Макмайкл (Дюбуа, Рой) – 27:43     2:1 Норрис – 37:37 (sh)     3:1 Пинто (Норрис, Сандерсон) – 38:15 (sh)     3:2 Строум (Карлсон, Овечкин) – 47:58 (pp)     4:2 Сандерсон (Жиру, Штюцле) – 50:38 (pp)     4:3 Овечкин (Протас, Макмайкл) – 53:01     4:4 Строум (Овечкин, Уилсон) – 54:31     5:4 Шабо (Пинто, Норрис) – 61:46    

«Когда счёт был 2:4, мы всё ещё верили, что сможем вернуться. Это важный момент для нас. Очевидно, что дальше дополнительное время и серия буллитов, где 50 на 50, всё возможно. Мы боремся и сражаемся. Это была хорошая игра», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

Напомним, Овечкин оформил свой 876-й гол в регулярных сезонах НХЛ, поразив ворота «Оттавы Сенаторз» на 54-й минуте матча, реализовав большинство. Отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки составляет 18 шайб.

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