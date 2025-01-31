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«Вашингтон» пропустил два гола от «Оттавы» в большинстве за 38 секунд

«Вашингтон» пропустил два гола от «Оттавы» в большинстве за 38 секунд
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«Вашингтон Кэпиталз» в конце второго периода пропустил два гола от «Оттавы Сенаторз» в большинстве за 38 секунд.

На 18-й минуте второй двадцатиминутки Джош Норрис реализовал буллит.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Спустя 38 секунд Шейн Пинто с передач Джоша Норриса и Джейка Сандерсона забросил третью шайбу «Оттавы» в игре.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В ночь с 30 на 31 января мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Оттава Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 5:4 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Грейг (Перрон, Шабо) – 24:08 (pp)     1:1 Макмайкл (Дюбуа, Рой) – 27:43     2:1 Норрис – 37:37 (sh)     3:1 Пинто (Норрис, Сандерсон) – 38:15 (sh)     3:2 Строум (Карлсон, Овечкин) – 47:58 (pp)     4:2 Сандерсон (Жиру, Штюцле) – 50:38 (pp)     4:3 Овечкин (Протас, Макмайкл) – 53:01     4:4 Строум (Овечкин, Уилсон) – 54:31     5:4 Шабо (Пинто, Норрис) – 61:46    
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