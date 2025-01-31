«Вашингтон» пропустил два гола от «Оттавы» в большинстве за 38 секунд

«Вашингтон Кэпиталз» в конце второго периода пропустил два гола от «Оттавы Сенаторз» в большинстве за 38 секунд.

На 18-й минуте второй двадцатиминутки Джош Норрис реализовал буллит.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Спустя 38 секунд Шейн Пинто с передач Джоша Норриса и Джейка Сандерсона забросил третью шайбу «Оттавы» в игре.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В ночь с 30 на 31 января мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Оттава Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 5:4 OT.