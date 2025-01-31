Российский форвард «Айлендерс» Цыплаков устроил драку с канадским нападающим «Филадельфии»

Российский форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков в первом периоде устроил драку с канадским нападающим «Филадельфии Флайерз» Скоттом Лотоном.

Хоккеисты обменялись ударами, после чего Цыплаков упал на колени и линейные арбитры разняли игроков.

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Отметим, что Цыплаков в игре отдал результативную передачу на второй гол «островитян» в матче. Теперь на счету россиянина 20 (7+13) очков в 46 матчах нынешнего сезона НХЛ.

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости одержали победу со счётом 3:0.