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Российский форвард «Айлендерс» Цыплаков устроил драку с канадским нападающим «Филадельфии»

Российский форвард «Айлендерс» Цыплаков устроил драку с канадским нападающим «Филадельфии»
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Российский форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков в первом периоде устроил драку с канадским нападающим «Филадельфии Флайерз» Скоттом Лотоном.

Хоккеисты обменялись ударами, после чего Цыплаков упал на колени и линейные арбитры разняли игроков.

ВИДЕО

Отметим, что Цыплаков в игре отдал результативную передачу на второй гол «островитян» в матче. Теперь на счету россиянина 20 (7+13) очков в 46 матчах нынешнего сезона НХЛ.

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости одержали победу со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хольмстрём (Перунович, Пажо) – 30:02     0:2 Гэткомб (Маклин, Цыплаков) – 37:08     0:3 Палмьери (Сизикас, Пелеч) – 49:53    
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