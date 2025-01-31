Видео: яркие эмоции Александра Овечкина после гола в ворота «Оттавы»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил свой 876-й гол в регулярных сезонах НХЛ, поразив ворота «Оттавы Сенаторз». На 54-й минуте матча Овечкин сократил отставание своей команды до минимума.

После заброшенной шайбы 39-летний форвард ярко отпраздновал гол.

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В текущем сезоне на счету Александра Овечкина 23 заброшенные шайбы и 13 результативных передач в 35 матчах.

В ночь с 30 на 31 января мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Оттава Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 5:4 OT.