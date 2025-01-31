Расписание матчей КХЛ на 31 января 2025 года
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Сегодня, 31 января, пройдут три встречи регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2025, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет ярославский «Локомотив», который набрал 80 очков после 51 матча. В тройку на Западе входят череповецкая «Северсталь» и московское «Динамо».
Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет челябинский «Трактор», который набрал 72 очка после 53 матчей. В тройку Восточной конференции входят уфимский «Салават Юлаев» и екатеринбургский «Автомобилист».
Комментарии
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- 30 января 2025
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