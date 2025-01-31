Расписание матчей КХЛ на 31 января 2025 года

Сегодня, 31 января, пройдут три встречи регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 января 2025, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 января 2025, пятница. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 января 2025, пятница. 19:30 МСК Куньлунь Ред Стар Пекин Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет ярославский «Локомотив», который набрал 80 очков после 51 матча. В тройку на Западе входят череповецкая «Северсталь» и московское «Динамо».

Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет челябинский «Трактор», который набрал 72 очка после 53 матчей. В тройку Восточной конференции входят уфимский «Салават Юлаев» и екатеринбургский «Автомобилист».