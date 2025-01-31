Расписание матчей ВХЛ на 31 января 2025 года

Сегодня, 31 января, пройдут шесть встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 31 января 2025, пятница. 17:30 МСК ХК Юнисон-Москва Москва Не начался ЦСК ВВС Самара Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 31 января 2025, пятница. 18:30 МСК ХК Тамбов Тамбов Не начался Сокол Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 31 января 2025, пятница. 19:00 МСК СКА-Нева Санкт-Петербург Не начался Кристалл Саратов Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 31 января 2025, пятница. 19:00 МСК Буран Воронеж Не начался Металлург Нк Новокузнецк Кто победит в основное время? П1 X П2

Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое набрало 70 очков после 47 сыгранных матчей. На втором месте находится «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы также с 70 очками. Замыкает тройку лидеров «Рубин», имеющий 69 очков. На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился «Юнисон-Москва», который сумел заработать лишь 29 очков за 46 встреч.

Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.