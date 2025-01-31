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Авангард — Барыс: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск

«Авангард» — «Барыс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск
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Сегодня, 31 января, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду астанинский «Барыс». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Авангард» на данный момент провёл 48 игр и расположился на шестой строчке Востока, имея в активе 53 очка.

«Барыс» занимает последнюю, 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 28 очков после 50 игр.

Это будет четвёртый, последний матч команд в нынешнем сезоне. В трёх предыдущих матчах «Авангард» одержал две победы, «Барыс» — одну.

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