«Авангард» — «Барыс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 31 января, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду астанинский «Барыс». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 января 2025, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

«Авангард» на данный момент провёл 48 игр и расположился на шестой строчке Востока, имея в активе 53 очка.

«Барыс» занимает последнюю, 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 28 очков после 50 игр.

Это будет четвёртый, последний матч команд в нынешнем сезоне. В трёх предыдущих матчах «Авангард» одержал две победы, «Барыс» — одну.