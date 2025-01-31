Видео: Торторелла посадил Матвея Мичкова в запас «Филадельфии» в середине второго периода
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла усадил российского форварда Матвея Мичкова в запас в середине второго периода игры с «Нью-Йорк Айлендерс». Это случилось после второй шайбы «островитян» в игре.
Отметим, что Мичков попытался оспорить решение, но на площадку он больше не выходил. Всего же во встрече нападающий сыграл 8 минут 30 секунд.
Напомним, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости одержали победу со счётом 3:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хольмстрём (Перунович, Пажо) – 30:02 0:2 Гэткомб (Маклин, Цыплаков) – 37:08 0:3 Палмьери (Сизикас, Пелеч) – 49:53
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