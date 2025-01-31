Видео: Торторелла посадил Матвея Мичкова в запас «Филадельфии» в середине второго периода

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла усадил российского форварда Матвея Мичкова в запас в середине второго периода игры с «Нью-Йорк Айлендерс». Это случилось после второй шайбы «островитян» в игре.

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Отметим, что Мичков попытался оспорить решение, но на площадку он больше не выходил. Всего же во встрече нападающий сыграл 8 минут 30 секунд.

Напомним, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости одержали победу со счётом 3:0.