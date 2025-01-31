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Нападающий Андрей Кузьменко перешёл из «Калгари» в «Филадельфию»

Нападающий Андрей Кузьменко перешёл из «Калгари» в «Филадельфию»
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Российский форвард Андрей Кузьменко перешёл из «Калгари Флэймз» в «Филадельфию Флайерз». Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

Также во «Флайерз» отправляется нападающий Джейкоб Пеллетье, «лётчики» получили выбор во втором раунде драфта 2025 года и в седьмом раунде драфта 2028 года. «Флэймз» получили форвардов Джоэля Фараби и Моргана Фроста.

Напомним, в нынешнем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 28-летний Андрей Кузьменко провёл 37 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 11 результативных передач. Всего же в лиге форвард сыграл 190 матчей, в которых записал на свой счёт 135 (65+70) очков.

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