«Вашингтон» рассматривает возможность продлить контракт с голкипером Линдгреном

«Вашингтон Кэпиталз» рассматривает возможность продлить контракт с вратарём Чарли Линдгреном. Об этом сообщает журналист Кевин Уикс на своей странице в социальной сети Х. Действующее соглашение 31-летнего голкипера с кэпхитом $ 1,1 млн рассчитано до конца этого сезона.

Столичный клуб рассматривает возможность переподписать вратаря с кэпхитом от $ 3,5 до 4 млн. Напомним, «Кэпиталз» ранее продлили соглашение с голкипером Логаном Томпсоном на шесть лет с кэпхитом $ 5,85 млн.

На счету Линдгрена в нынешнем сезоне 24 матча, где он одержал 11 побед с 90,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,61.