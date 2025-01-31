Джон Торторелла стал первым тренером из США, кто провёл 1600 матчей в НХЛ

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла провёл свой 1600-й матч в рамках Национальной хоккейной лиги. Юбилейной стала игра с «Нью-Йорк Айлендерс».

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Торторелла стал первым тренером из США, кто провёл 1600 матчей в лиге. На второй строчке — Питер Лавиолетт (1562 встречи). Рекорд же принадлежит канадскому легендарному тренеру Скотти Боумэну — 2141 игра в НХЛ.

Напомним, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости одержали победу со счётом 3:0.