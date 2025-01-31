«Юта» изменила один из вариантов названия клуба в голосовании болельщиков, которое проходит в текущей четырёхматчевой домашней серии команды.

Напомним, изначально в голосовании было три варианта: «Юта Хоккей Клаб», «Юта Мамонт» и «Юта Уосатч». Однако после поражения от «Питтсбург Пингвинз» (2:3 ОТ) команда в социальной сети Х написала сообщение: «Привет, фанаты хоккея из Юты! Мы выслушали ваши отзывы и изучили все данные после опроса. Что касается названия команды, то очевидно, что вместо «Уосатч» должно быть «Оутлавс» (преступники)».

Таким образом, болельщики выберут название из трёх вариантов: «Юта Хоккей Клаб», «Юта Мамонт» и «Юта Оутлавс».

В финальный этап голосования должен был попасть вариант «Юта Йети», но он был исключён из-за проблем с торговой маркой.