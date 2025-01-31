Роман Ротенберг вышел на третье место по количеству игр на посту главного тренера СКА

Роман Ротенберг в качестве главного тренера СКА провёл 237-й матч в чемпионатах страны – это третий показатель в истории клуба среди всех армейских наставников. Об этом сообщает пресс-служба команды с берегов Невы. Юбилейной стала игра со «Спартаком» (4:3 Б) в Москве.

Ротенберг обошёл Валерия Шилова, под чьим руководством красно-синие 236 раз выходили на лёд в чемпионатах страны. Первое и второе место по количеству матчей занимают Борис Михайлов (630) и Николай Пучков (507).

Специалист дважды выводил СКА в финал Западной конференции плей-офф КХЛ. В феврале 2023 года армейцы под руководством Ротенберга досрочно выиграли регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в истории клуба завоевали Кубок Континента.