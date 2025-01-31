Роман Ротенберг вышел на третье место по количеству игр на посту главного тренера СКА
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Роман Ротенберг в качестве главного тренера СКА провёл 237-й матч в чемпионатах страны – это третий показатель в истории клуба среди всех армейских наставников. Об этом сообщает пресс-служба команды с берегов Невы. Юбилейной стала игра со «Спартаком» (4:3 Б) в Москве.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кузьмин (Карпухин) – 07:41 (5x5) 0:2 Карпухин – 23:05 (5x5) 0:3 Григоренко (Алистров) – 25:05 (5x5) 1:3 Голдобин (Морозов, Мальцев) – 43:02 (5x5) 2:3 Порядин (Локтионов, Морозов) – 51:56 (5x4) 3:3 Королёв (Пашин, Рубцов) – 55:29 (4x5) 3:4 Демидов – 65:00
Ротенберг обошёл Валерия Шилова, под чьим руководством красно-синие 236 раз выходили на лёд в чемпионатах страны. Первое и второе место по количеству матчей занимают Борис Михайлов (630) и Николай Пучков (507).
Специалист дважды выводил СКА в финал Западной конференции плей-офф КХЛ. В феврале 2023 года армейцы под руководством Ротенберга досрочно выиграли регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в истории клуба завоевали Кубок Континента.
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