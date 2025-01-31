Василевский и Сорокин вошли в топ-3 лучших игроков дня в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Первой звездой дня признан вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри. В игре с «Монреаль Канадиенс» (4:0) голкипер оформил «сухой» матч.

Вторая звезда игрового дня — российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, который во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (3:0) отразил все 28 бросков по своим воротам.

Третьей звездой дня признан российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, отразивший 23 броска и оформивший «сухой» матч во встрече с «Филадельфией Флайерз».

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