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Назаров отреагировал на очередной гол Овечкина, сократившего отставание от рекорда Гретцки

Назаров отреагировал на очередной гол Овечкина, сократившего отставание от рекорда Гретцки
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Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на очередной гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Форвард сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 18 шайб.

«Овечкин сегодня провёл отличный матч: забил, дважды отдал, чем помог своей команде набрать один балл в Оттаве. Жаль, что в овертайме «Вашингтон» уступил, но команда в любом случае сохраняет лидерство в Восточной конференции. Саша продолжает ставить на уши всю НХЛ, до рекорда Гретцки осталось всего 18 шайб.

Мы живём в непростое время, но развитие нашей страны продолжается семимильными шагами. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин и вместе с известной олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой открыли многофункциональный спортивный кластер в столице, в который в том числе войдёт хоккейная академия Александра Овечкина. Успехами Саши гордятся во всём мире, в том числе и на его родине», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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