Назаров отреагировал на очередной гол Овечкина, сократившего отставание от рекорда Гретцки

Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на очередной гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Форвард сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 18 шайб.

«Овечкин сегодня провёл отличный матч: забил, дважды отдал, чем помог своей команде набрать один балл в Оттаве. Жаль, что в овертайме «Вашингтон» уступил, но команда в любом случае сохраняет лидерство в Восточной конференции. Саша продолжает ставить на уши всю НХЛ, до рекорда Гретцки осталось всего 18 шайб.

Мы живём в непростое время, но развитие нашей страны продолжается семимильными шагами. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин и вместе с известной олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой открыли многофункциональный спортивный кластер в столице, в который в том числе войдёт хоккейная академия Александра Овечкина. Успехами Саши гордятся во всём мире, в том числе и на его родине», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.