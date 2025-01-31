В КХЛ назвали города, которые в ближайшие годы могут принять Матч звёзд

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Сергей Доброхвалов рассказал о городах, которые в ближайшие годы могут принять Матч звёзд.

«У нас за последние годы в ряде городов было построено или планируются к запуску несколько современных ледовых дворцов. В ближайшие годы мы будем выбирать из них. Мы ещё не проводили Неделю звёзд хоккея в Омске, также в начале года запускается новая арена в Екатеринбурге, поэтому, думаю, список будет состоять из городов с новыми современными аренами», — приводит слова Доброхвалова ТАСС.

Матч звёзд КХЛ 2025 стартует 8 февраля в Новосибирске — в первый игровой день болельщики увидят конкурсы мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день, 9 февраля, пройдут вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.