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КХЛ объявила имена капитанов команд-участниц Матча звёзд

КХЛ объявила имена капитанов команд-участниц Матча звёзд
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Континентальная хоккейная лига объявила имена капитанов команд-участниц Матча звёзд — 2025.

Капитаном сборной дивизиона Боброва станет Александр Никишин (СКА). В нынешнем сезоне он провёл 44 матча и набрал 29 (11+18) очков. Для Никишина предстоящий Матч звёзд КХЛ станет третьим в карьере.

Дивизион Тарасова в качестве капитана за собой поведёт минский динамовец Вадим Шипачёв. В сезоне-2024/2025 он стал рекордсменом по количеству матчей и очков в истории лиги. В 46 матчах этого сезона Шипачёв набрал 38 (7+31) очков, а на Матч звёзд КХЛ приедет в шестой раз.

В составе дивизиона Харламова с капитанской нашивкой выйдет Егор Яковлев («Металлург») – действующий обладатель Кубка Гагарина. Для него это будет третий Матч звёзд КХЛ, в 41 матче нынешнего чемпионата он сделал четыре голевые передачи.

Сергей Широков из «Сибири» станет капитаном дивизиона Чернышева. «Домашний» Матч звёзд КХЛ будет для него четвёртым в карьере, в этом регулярном чемпионате он провёл 46 матчей и набрал 28 (15+13) очков.

Фото: КХЛ

Матч звёзд КХЛ — 2025 стартует 8 февраля в Новосибирске — в первый игровой день болельщики увидят конкурсы мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день, 9 февраля, пройдут вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.

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