Александр Овечкин обновил один из своих рекордов в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил свой 876-й гол в регулярных сезонах НХЛ, поразив ворота «Оттавы Сенаторз». Форвард отметился голом в большинстве.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин забросил «Оттаве» 10-й гол в большинстве за свою карьеру. Канадский клуб стал 16-й командой НХЛ, которой Александр забрасывал в большинстве 10 и более шайб. Таким образом, нападающий обновил свой же рекорд.

Ближе всего к Александру располагаются Дино Сиссарелли, Фил Эспозито, Брендан Шэнахан и Теэму Селянне, у которых по 13 таких соперников. Хоккеисты уже завершили свои карьеры.

В ночь с 30 на 31 января мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Оттава Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 5:4 OT.