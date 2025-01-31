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СКА поздравил Алексея Миллера с 63-летием

СКА поздравил Алексея Миллера с 63-летием
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СКА поздравил председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с 63-летием.

«Сегодня день рождения отмечает председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер.

Хоккейный клуб СКА поздравляет Алексея Борисовича с днём рождения и от всей души желает крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и достижения всех поставленных целей! Пусть удаётся всё задуманное, а в жизни всегда будет место радости, гармонии и победам любимых команд. С праздником!» — сказано в сообщении СКА.

СКА с 63 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице Запада.

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