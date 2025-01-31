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В «Салавате Юлаеве» назвали предварительный срок, на который выбыл Григорий Панин

В «Салавате Юлаеве» назвали предварительный срок, на который выбыл Григорий Панин
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов назвал предварительный срок, на который выбыл защитник Григорий Панин. Напомним, во встрече с «Авангардом» (3:2) игрок обороны сломал ребро и попал в реанимацию.

— Уже понятно, на какой срок выбыл Панин? Как его состояние?
— Состояние средней тяжести. Показатели нормализовались. Врачи наблюдают. Решения по возможному вылету в Уфу пока нет. Особая благодарность руководству «Авангарда» за помощь и поддержку. И, конечно же, благодарим врачей больницы, скорой медицинской помощи.

— Правда ли, что ваш капитан выбыл на месяц?
— Это приблизительный срок. Врачи сообщили, что, как правило, так и бывает при таком переломе, — приводит слова Баширова «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету защитника уфимского клуба 48 встреч, в которых Григорий Панин набрал 7 (2+5) очков.

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