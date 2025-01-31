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Владимир Плющев: критика календаря КХЛ Андреем Разиным выглядит нелепо

Владимир Плющев: критика календаря КХЛ Андреем Разиным выглядит нелепо
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на критику календаря КХЛ от наставника «Металлурга» Андрея Разина.

— Много вопросов вызывает календарь регулярного чемпионата. Последним его публичным критиком стал главный тренер «Магнитки» Андрей Разин во время дальневосточного турне.
— Календарь — это фундамент лиги, можно сказать, её конституция, основной закон. Если этот фундамент трещит по всем швам, в первую очередь у тренеров головная боль. У хоккеистов с болельщиками тоже. Как и у национального хоккея в целом.

Не нужно лететь на Дальний Восток, чтобы увидеть проблемы нынешнего календаря. Вчера вечером в Москве — одновременно три матча с вывеской, «Спартак» — СКА, «Динамо» — «Торпедо» и ЦСКА — «Северсталь». При этом в пятницу в столице в самый кассовый день — нуль матчей, как и во вторник со средой. Чудное расписание — против болельщика, причём так почти весь сезон.

— Получается, Разин в своей критике прав?
— Не во всём. Сейчас его критика выглядит нелепо потому, что летом и он, и «Магнитка» этот вариант календаря подписали. И, кстати, сделали это в роли действующего чемпиона. Так что бить в колокола нужно было именно тогда, — цитирует Плющева Russia-Hockey.

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