Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 31 января
Поделиться
Сегодня, 31 января, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 7-й тур
31 января 2025, пятница. 10:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Барыс
Астана
1:0 Муравьёв (Дрожжин) – 03:31 (3x3) 1:1 Корчагин (Шапоров) – 16:45 (3x3) 2:1 Городилов (Дрожжин) – 20:58 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 7-й тур
31 января 2025, пятница. 10:50 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 6
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хмелевски (Щитов) – 04:44 (3x3) 0:2 Щитов (Сулейманов) – 06:42 (3x3) 1:2 Паценкин (Павлович) – 06:59 (3x3) 2:2 Лукашевич (Лоновенко) – 08:19 (3x3) 2:3 Шулаков (Крикунов) – 16:49 (3x3) 2:4 Крикунов (Сулейманов) – 17:15 (3x3) 3:4 Слыш (Лоновенко) – 17:29 (3x3) 4:4 Лоновенко (Слыш ) – 19:02 (3x3) 4:5 Крикунов – 19:45 4:6 Дергунов – 20:59 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 января 2025
-
13:15
-
13:03
-
12:45
-
12:33
-
12:27
-
12:12
-
12:00
-
11:44
-
11:30
-
11:19
-
11:11
-
10:54
-
10:45
-
10:29
-
10:12
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:36
-
09:30
-
09:23
-
09:19
-
09:13
-
09:00
-
09:00
-
08:53
-
08:44
-
08:35
-
08:32
-
08:24
-
08:12
-
08:02
-
07:50
-
06:33
-
06:33