Вячеслав Буцаев оценил переход Андрея Кузьменко из «Калгари» в «Филадельфию»

Бывший главный тренер клубов КХЛ Вячеслав Буцаев оценил переход нападающего Андрея Кузьменко из «Калгари Флэймз» в «Филадельфию Флайерз».

«В этой лиге мы привыкли видеть много неожиданных обменов, поэтому это нормально для бизнеса НХЛ. Здесь больше вопрос не про неожиданность, а про то, прогнозируемый ли это обмен или нет. Считаю, что здесь, может быть, даже для самого Андрея эта ситуация более выигрышная, поскольку что-то не задалось в «Калгари». «Филадельфия» будет для него новой стартовой площадкой.

«Калгари» получил двух игроков, которые, как им кажется, помогут в борьбе за плей-офф. «Флайерз», наверное, имеют мало шансов на попадание туда. Поэтому здесь каждый клуб преследует свои определённые интересы.

Для Кузьменко этот обмен определённо будет новым вызовом. А то, как он сработается с Тортореллой, покажет лишь время. Тем не менее Андрей уже достаточно опытный хоккеист. Это игрок, который может решать исход того или иного матча. Это мы видели ранее, когда он играл за «Ванкувер». Кузьменко — это игрок момента, который может помочь с реализацией», — приводит слова Буцаева Metaratings.