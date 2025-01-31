Спенсер Карбери прокомментировал поражение «Вашингтона» от «Оттавы»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение от «Оттавы Сенаторз» в овертайме со счётом 4:5.

«Я действительно гордился тем, как мы играли, за исключением, очевидно, некоторых моментов спецбригад. Но в равных составах, особенно в конце третьего периода, мы выложились. У нас были хорошие возможности выиграть встречу в основное время и забить пятый гол. Так что много позитива, особенно в конце игры», — приводит слова Карбери сайт НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 74 очка после 51 сыгранной встречи.