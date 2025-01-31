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Спенсер Карбери прокомментировал поражение «Вашингтона» от «Оттавы»

Спенсер Карбери прокомментировал поражение «Вашингтона» от «Оттавы»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение от «Оттавы Сенаторз» в овертайме со счётом 4:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Грейг (Перрон, Шабо) – 24:08 (pp)     1:1 Макмайкл (Дюбуа, Рой) – 27:43     2:1 Норрис – 37:37 (sh)     3:1 Пинто (Норрис, Сандерсон) – 38:15 (sh)     3:2 Строум (Карлсон, Овечкин) – 47:58 (pp)     4:2 Сандерсон (Жиру, Штюцле) – 50:38 (pp)     4:3 Овечкин – 53:01 (pp)     4:4 Строум (Овечкин, Уилсон) – 54:31     5:4 Шабо (Пинто, Норрис) – 61:46    

«Я действительно гордился тем, как мы играли, за исключением, очевидно, некоторых моментов спецбригад. Но в равных составах, особенно в конце третьего периода, мы выложились. У нас были хорошие возможности выиграть встречу в основное время и забить пятый гол. Так что много позитива, особенно в конце игры», — приводит слова Карбери сайт НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 74 очка после 51 сыгранной встречи.

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