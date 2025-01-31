В «Авангарде» рассказали о состоянии травмированного Рида Буше

Пресс-служба «Авангарда» рассказала о состоянии травмированного нападающего клуба Рида Буше.

«Рид Буше получил повреждение в матче с «Салаватом Юлаевым». Шайба попала ему в лицо, но он доиграл встречу и даже забил гол. Сейчас нападающий проходит обследование, после которого станут понятны сроки его возвращения на лёд», — сказали в пресс-службе омского клуба корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В нынешнем сезоне Буше сыграл 42 встречи, в которых забросил 22 шайбы и отдал 15 результативных передач. «Авангард» на данный момент провёл 48 игр и расположился на шестой строчке Востока, имея в активе 53 очка.