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«Жалко, что не дожали». Форвард «Спартака» Мальцев — о поражении от СКА

«Жалко, что не дожали». Форвард «Спартака» Мальцев — о поражении от СКА
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Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев подвёл итог встречи со СКА (3:4 Б) в Москве. Напомним, красно-белые отыгрались с 0:3.

«Жалко, что не дожали. Могли. Но хотел про другое сказать. По ощущениям по поддержке трибун вчера был топ-1 сезона. После каждого гола в третьем просто сумасшедшая энергетика. Спасибо, было круто», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

Напомним, в следующем матче «Спартак» встретится в гостях с череповецкой «Северсталью». Игра состоится 2 февраля и начнётся в 17:00 мск.

Подопечные Алексея Жамнова занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 65 очков.

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