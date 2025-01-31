Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Торпедо»: восьмое место не наше, мы должны были быть четвёртыми-пятыми

Генменеджер «Торпедо»: восьмое место не наше, мы должны были быть четвёртыми-пятыми
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Торпедо» Вадим Аверкин прокомментировал турнирное положение нижегородского клуба в нынешнем сезоне. На данный момент «Торпедо» занимает восьмое место в таблице Запада.

«Мы много потеряли очков на старте чемпионата, в середине чемпионата. Восьмое место — не наше место, мы должны были быть четвёртыми-пятыми. Хотелось бы больше радовать своих болельщиков на своей арене. Мы знаем, что есть проблема, пытаемся её решить. Подвижки в лучшую сторону есть. Возможно, ребят дома что-то отвлекает, в отличие от выезда, где всё по строгому графику. Установки те же самые, а игры чередуются — где-то мы можем отыграть все 60 минут на одном дыхании, а где-то не хватает стабильности.

Изменения в стиле игры? Предложу такой пример — играли дома с «Металлургом», вели 3:2 за семь минут до конца. Надо было строго сыграть в обороне, но мы побежали забивать, получили две контратаки и проиграли матч. Нужен баланс, способность сыграть по счёту, особенно в концовке. Мы на 20-м месте по пропущенным, нужно подкорректировать оборону, что Игорь Сергеевич (Уланов) сейчас делает. Со стороны, может, и кажется, что мы ставим «автобус», но я считаю, что современный хоккей подразумевает баланс между атакой и обороной», — приводит слова Аверкина сайт КХЛ.

Материалы по теме
Ларионов: надеюсь, «Торпедо» будет другим, когда наступит плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android