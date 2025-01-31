Агент Буше заявил, что игрок будет прооперирован в Германии и пропустит Матч звёзд КХЛ

Агент Алёша Пилко, представляющий интересы нападающего «Авангарда» Рида Буше, заявил, что форвард будет прооперирован в Германии и пропустит Матч звёзд КХЛ.

«Рид Буше будет прооперирован в Германии, из-за травмы он вынужденно пропустит Матч звёзд КХЛ», — сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Матч звёзд КХЛ — 2025 состоится 8-9 февраля в Новосибирске.

В нынешнем сезоне Буше сыграл 42 встречи, в которых забросил 22 шайбы и отдал 15 результативных передач. «Авангард» на данный момент провёл 48 игр и расположился на шестой строчке Востока, имея в активе 53 очка.