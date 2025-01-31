Швеция не будет бойкотировать матчи в случае возвращения сборной России по хоккею

Председатель Шведской хоккейной ассоциации и член правления ИИХФ Андерс Ларссон заявил, что национальная команда не будет бойкотировать матчи чемпионата мира и Олимпийских игр в случае возвращения сборной России по хоккею.

«Тенденция [возвращения россиян на международную арену] совершенно очевидна, если взглянуть на разные виды спорта. Я могу говорить только за хоккей, а позиция шведского хоккея (не допускать сборную России. — Прим. «Чемпионата») неизменна, и важно, чтобы мы ясно выражали свою позицию. Однако не может быть и речи о бойкоте матчей, если сборная России вернётся к соревнованиям», — приводит слова Ларссона Dagens Nyheter.

Напомним, вопрос о допуске сборной России по хоккею к Олимпиаде-2026 будет обсуждаться на заседании Совета ИИХФ 2-4 февраля.