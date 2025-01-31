Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Наиль Якупов заменит Рида Буше на Матче звёзд КХЛ — 2025

Наиль Якупов заменит Рида Буше на Матче звёзд КХЛ — 2025
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Рид Буше из-за травмы не сможет принять участие в Матче звезд КХЛ — 2025, его в команде дивизиона Чернышёва заменит Наиль Якупов. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В сезоне-2024/2025 Якупов поиграл за «Куньлунь Ред Стар» и «Авангард»: суммарно он провёл 51 матч в регулярном чемпионате и набрал 31 (18+13) очко.

Напомним, сегодня стало известно, что Рид Буше будет прооперирован в Германии и пропустит Матч звёзд КХЛ. Об этом заявил «Чемпионату» агент игрока Алёша Пилко. В нынешнем сезоне Буше сыграл 42 встречи, в которых забросил 22 шайбы и отдал 15 результативных передач.

Напомним, Матч звёзд КХЛ — 2025 состоится 8-9 февраля в Новосибирске.

Материалы по теме
Фото
КХЛ объявила имена капитанов команд-участниц Матча звёзд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android