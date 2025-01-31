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В. Анисин: в СКА доверяют молодёжи. Прогресс Демидова очевиден

В. Анисин: в СКА доверяют молодёжи. Прогресс Демидова очевиден
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Четырёхкратный чемпион мира Вячеслав Анисин прокомментировал итоги матча «Спартак» — СКА (3:4 Б) и роль молодых игроков петербуржцев в команде.

«Мне очень понравилась игра «Спартак» — СКА, была содержательной. СКА не закрывался при счёте 3:0 в свою пользу, но к тому, что «Спартак» сравнял, привело не это, а индивидуальные ошибки. Когда СКА пропустил в большинстве, ошибся Демидов. Обрезался в чужой зоне, контратака – не успел перекрыть своего игрока. Во всех других командах парня бы посадили за такое. Но в СКА доверяют молодёжи, Демидову, Короткому, другим ребятам. Демидов бил буллиты – его всё равно ставили, и он забил победный гол.

Кто бы что ни говорил, а в СКА очень чётко работают с молодыми. Например, те, кто уезжал из СКА в НХЛ, заиграли в 90% случаев. Про Демидова два-три года назад мало кто знал, все говорили только про Мичкова. Но посмотрите на игру Ивана сейчас – я считаю, что он сильнее Матвея. Прогресс очевиден.

В СКА чётко выстроена вертикаль, КХЛ – ВХЛ – две команды МХЛ. И очень много детских команд академии – в Питере и Московской области. Понятно, что в главную команду пробьются не все, но пополнение кадрами идёт постоянно. Огромное внимание уделяется не только тактико-техническим действиям, но и физподготовке, питанию, психологии и идеологии победителей», — сказал Анисин «Чемпионату».

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