ESPN: с Овечкиным или без него, «Вашингтон» продолжает побеждать

Журналисты североамериканского сайта ESPN оценили игру «Вашингтон Кэпиталз» в последних месяцах, отметив, что клуб продолжал уверенно выступать во время травмы капитана клуба Александра Овечкина. Отметим, что в рейтинге команд НХЛ от ESPN «Вашингтон» занимает первое место.

«С Алексом Овечкиным или без него, эта команда продолжает побеждать, и январь не стал исключением: «Кэпс» набрали 22 очка в 14 играх, укрепив своё лидерство в Столичном дивизионе», — сказано в статье.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 74 очка после 51 сыгранной встречи. В следующей игре столичная команда дома встретится с лидером Западной конференции — «Виннипег Джетс». Игра состоится 2 февраля и начнётся в 3:00 мск.