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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше попал в аварию в Омске — источник

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше попал в аварию в Омске — источник
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше попал в аварию по пути на игру с казахстанским «Барысом». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

«Клубный Mercedes-Benz Буше столкнулся c Hyundai на левобережье Омска. Предварительно, водитель корейской машины не уступил дорогу — из-за этого произошло столкновение. Итог: минус правая дверь и левое крыло у Hyundai, а также бампер и фара у «Мерседеса». Буше, его переводчица и водитель не пострадали. Специалист на стадионе, готовится к игре», — сказано в сообщении.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Авангард» на данный момент провёл 48 игр и расположился на шестой строчке Востока, имея в активе 53 очка.

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