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Вратарь «Салавата Юлаева» Вязовой назвал особенности броска лучшего бомбардира КХЛ Ливо

Вратарь «Салавата Юлаева» Вязовой назвал особенности броска лучшего бомбардира КХЛ Ливо
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Голкипер «Салавата Юлаева» Семён Вязовой высказался о своём одноклубнике — канадском хоккеисте Джоше Ливо.

— Ливо в какой-то сумасшедшей форме. На тренировках вам часто забивает?
— Ливо очень мастеровитый игрок, много забивает. На тренировках стараюсь поймать его броски, но он частенько забивает мне.

— Есть что-то особенное в его броске?
— Он у него и сильный, и точный одновременно. Не понимаешь, в какой момент у него сойдёт шайба с крюка. Тяжело прочитать. Прицельный у него бросок, — приводит слова Вязового «ВсёПроСпорт».

В нынешнем сезоне 31-летний Ливо является лучшим снайпером и бомбардиром Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На его счету 39 заброшенных шайб и 21 результативная передача.

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