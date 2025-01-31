Р. Ротенберг прокомментировал выход на третье место по числу матчей главным тренером СКА

Матч со «Спартаком» (4:3 Б) стал для главного тренера СКА Романа Ротенберга 237-м на этой должности. Он вышел на третье место по числу встреч среди главных тренеров команды из Санкт-Петербурга и так прокомментировал это событие.

«Вчерашняя игра со «Спартаком» была важной не только для команды, но и лично для меня. 237-й матч в качестве главного тренера СКА, третье место в истории клуба. Мне удалось обойти Валерия Васильевича Шилова, одного из представителей галереи славы СКА, причастного к обеим бронзовым медалям клуба в чемпионате СССР. Впереди Борис Петрович Михайлов (630) и Николай Георгиевич Пучков (507) – легенды не только ленинградского, а всего мирового хоккея. Невероятно почетно находиться в компании таких людей и тренеров. 155 побед – по этому показателю тоже буду равняться на наших легенд Пучкова и Михайлова. В СКА я пришёл в уже далёком 2011 году, за это время команда провела в КХЛ 1008 матчей – получается, что практически четверть из них отработал на посту главного тренера.

Хочу поблагодарить всех, без кого этот рубеж не был бы преодолён. Болельщиков СКА – за аншлаги на каждом матче, важную и приятную поддержку на выездных играх, преданность команде. Хоккеистов – за самоотдачу, мужской характер и желание побеждать вместе с клубом. Тренерский, административный и медицинский штаб – за невероятный профессионализм и готовность жертвовать личными интересами ради команды. Совет директоров СКА, ПАО «Газпром» и лично Алексея Борисовича Миллера – ещё раз хочу поздравить его с днём рождения и сказать спасибо за оказанное доверие и огромную поддержку, благодаря которой СКА может конкурировать с лучшими хоккейными клубами всего мира.

Впереди у нас много побед, большой путь. Мы продолжим проходить его вместе», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.