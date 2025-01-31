Плющев: в матче со «Спартаком» СКА чуть не потерял Демидова — было очевидное нарушение

Заслуженный тренер России, экс-главный арбитр КХЛ Владимир Плющев считает, что судьи, обслуживающие матчи лиги, пропускают очень много нарушений, за которые можно наказывать игроков.

«В нынешнем сезоне очень многие матчи обсуждают через призму судейства. Некоторые арбитры то ли предмет не так хорошо знают, то ли специально пропускают нарушения — не пойму. Про игру форварда «Локомотива» Максима Шалунова — я уже недавно говорил. Это не грязный игрок, но один раз его не наказали, последовал второй подобный приём.

Про атаку Никишина, когда защитник СКА потерял сознание, я тоже уже говорил — инцидент остался без внимания. А вот если бы Шалунова наказали в соответствии с правилами и регламентом, а не задним числом и финансами, то не получил бы травму спустя несколько дней игрок «Динамо». В другом матче сломали лидера «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо, лучшего бомбардира лиг.

Вчера СКА чуть не потерял ещё одного своего игрока — молодого форварда Ивана Демидова, когда его атаковали сразу двое соперников — один встречал, второй — бил. Это очевидное нарушение — неправильная атака. Демидов — ещё совсем юный игрок, но посмотрите, как он играет! 19-летний парень набрал уже 40 очков в 49 встречах. С судьями нужно работать — показывать им на их ошибки и наказывать за их повторение. Хоккей — жёсткая игра, но хамства быть не должно», — сказал Плющев «Чемпионату».