Вратарь «СЮ» Вязовой назвал самых сложных соперников в КХЛ

21-летний вратарь «Салавата Юлаева» Семён Вязовой, в нынешнем сезоне принявший участие уже в 20 встречах, высказался о самых сложных соперниках в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

— С кем было сложнее всего играть?

— Большинство «Сибири» очень мощное, они лучшие в лиге в этом компоненте. С «Трактором» было сложно. Недавно был непростой матч с «Авангардом», — приводит слова Вязового «ВсеПроСпорт».

В минувшем сезоне Семён принял участие только в двух матчах регулярного чемпионата, отражая лишь 89,9% бросков. В 20 встречах нынешнего сезона этот показатель у молодого вратаря равняется 93,3% Первым номером «Салавата» является Александр Самонов, проведший в текущем сезоне 35 матчей.