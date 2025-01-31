Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о травме Рида Буше, тот перенесёт операцию

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше назвал «серьёзной» травму, полученную форвардом команды Ридом Буше. 31-летнему американцу попала шайба в лицо по ходу матча с «Салаватом Юлаевым» (2:4). Агент Буше заявил, что его клиент перенесёт операцию в Германии.

«Травма у Рида очень серьёзная. Ему предстоит операция, у него перелом лицевой кости. Такая же травма, как у Соловьёва, но он возвращается в состав после такой травмы. Поэтому ждём Рида тоже. Время исчисляется неделями. У нас пополнение в нашем и без того очень длинном списке травмированных. Ничего не поделаешь», — сказал Буше в эфире КХЛ ТВ.

В нынешнем сезоне Буше в 42 встречах набрал 37 (22+15) очков.