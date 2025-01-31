КХЛ оштрафовала СКА по итогам матча со «Спартаком»

Петербургский СКА оштрафован за поведение своих фанатов по ходу матча со «Спартаком» (4:3 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте.
«Лига приняла решение наложить денежный штраф на ХК СКА за поведение болельщиков. Во время матча «Спартак» — СКА Лигой было зафиксировано, что болельщики петербургской команды, находящиеся в гостевом секторе, допускали оскорбительные скандирования с использованием нецензурных слов и высказываний в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением Правил поведения в Спортсооружениях, на основании этого на ХК СКА наложен штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ.
Также Лига проводит разбирательство в отношении поведения болельщиков «Спартака» во время данной игры», — сказано в заявлении.
- 31 января 2025
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