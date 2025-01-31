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КХЛ оштрафовала СКА по итогам матча со «Спартаком»

КХЛ оштрафовала СКА по итогам матча со «Спартаком»
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Петербургский СКА оштрафован за поведение своих фанатов по ходу матча со «Спартаком» (4:3 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кузьмин (Карпухин) – 07:41 (5x5)     0:2 Карпухин – 23:05 (5x5)     0:3 Григоренко (Алистров) – 25:05 (5x5)     1:3 Голдобин (Морозов, Мальцев) – 43:02 (5x5)     2:3 Порядин (Локтионов, Морозов) – 51:56 (5x4)     3:3 Королёв (Пашин, Рубцов) – 55:29 (4x5)     3:4 Демидов – 65:00    

«Лига приняла решение наложить денежный штраф на ХК СКА за поведение болельщиков. Во время матча «Спартак» — СКА Лигой было зафиксировано, что болельщики петербургской команды, находящиеся в гостевом секторе, допускали оскорбительные скандирования с использованием нецензурных слов и высказываний в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением Правил поведения в Спортсооружениях, на основании этого на ХК СКА наложен штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ.

Также Лига проводит разбирательство в отношении поведения болельщиков «Спартака» во время данной игры», — сказано в заявлении.

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