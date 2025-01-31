Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Сиэтла» Грубауэр не нужен ни одному клубу НХЛ, его отправят в АХЛ — Фридман

Вратарь «Сиэтла» Грубауэр не нужен ни одному клубу НХЛ, его отправят в АХЛ — Фридман
Комментарии

Немецкий голкипер «Сиэтла» Филипп Грубауэр, ранее выставленный своей командой на драфт отказов, не заинтересовал ни одну из команд НХЛ и будет отправлен в АХЛ в команду «Коачелла Вэлли Файрбёрдс». Об этом сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.

По сведениям источника, потенциальных заинтересованных сторон в 33-летнем голкипере могла отпугнуть его зарплата. В 2021 году Грубауэр подписал с «Кракен» контракт на шесть лет с зарплатой в $ 35,4 млн за весь срок.

В 2018 году Филипп стал победителем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона». В нынешнем сезоне НХЛ Грубауэр принял участие в 21 матче, в которых одержал лишь пять побед с 86,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3.83.

Материалы по теме
«Сиэтл» поместил вратаря Филиппа Грубауэра на драфт отказов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android