Вратарь «Сиэтла» Грубауэр не нужен ни одному клубу НХЛ, его отправят в АХЛ — Фридман

Немецкий голкипер «Сиэтла» Филипп Грубауэр, ранее выставленный своей командой на драфт отказов, не заинтересовал ни одну из команд НХЛ и будет отправлен в АХЛ в команду «Коачелла Вэлли Файрбёрдс». Об этом сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.

По сведениям источника, потенциальных заинтересованных сторон в 33-летнем голкипере могла отпугнуть его зарплата. В 2021 году Грубауэр подписал с «Кракен» контракт на шесть лет с зарплатой в $ 35,4 млн за весь срок.

В 2018 году Филипп стал победителем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона». В нынешнем сезоне НХЛ Грубауэр принял участие в 21 матче, в которых одержал лишь пять побед с 86,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3.83.