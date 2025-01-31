«Авангард» обыграл «Барыс», оставшийся без 12 игроков основного состава

В эти минуты на льду «Джи-Драйв-Арены» в Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Авангард» переиграл казахстанский «Барыс» со счётом 5:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Шайбами в составе победителей отметились Игорь Мартынов, Илья Каблуков, Райан Спунер и Константин Окулов, оформивший дубль. У гостей отличился Батырлан Муратов.
Напомним, на выезд «Барыс» отправился без 11 человек основного состава, которые находятся в расположении национальной команды Казахстана. Кроме того, в составе команды отсутствует форвард Антон Бурдасов.
«Авангард» набрал 55 очков и остался на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. «Барыс» (28) — там же на 12-м месте.
- 31 января 2025
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