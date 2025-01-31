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Авангард — Барыс, результат матча 31 января, счет 5:1, КХЛ 2024-2025

«Авангард» обыграл «Барыс», оставшийся без 12 игроков основного состава
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В эти минуты на льду «Джи-Драйв-Арены» в Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Авангард» переиграл казахстанский «Барыс» со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 1
Барыс
Астана
1:0 Мартынов (Верба, Коледов) – 06:28 (5x5)     2:0 Окулов (Якупов, Фьоре) – 07:01 (5x4)     3:0 Окулов (Спунер, Якупов) – 16:11 (5x5)     3:1 Муратов (Бочаров) – 26:13 (5x5)     4:1 Каблуков (Воронков, Кулик) – 48:42 (5x5)     5:1 Спунер (Мартынов, Чистяков) – 55:32 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Шайбами в составе победителей отметились Игорь Мартынов, Илья Каблуков, Райан Спунер и Константин Окулов, оформивший дубль. У гостей отличился Батырлан Муратов.

Напомним, на выезд «Барыс» отправился без 11 человек основного состава, которые находятся в расположении национальной команды Казахстана. Кроме того, в составе команды отсутствует форвард Антон Бурдасов.

«Авангард» набрал 55 очков и остался на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. «Барыс» (28) — там же на 12-м месте.

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