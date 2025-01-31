Капитан «Лады» Фисенко проводит матч с «Ак Барсом» в роли тренера
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Нападающий «Лады» Михаил Фисенко, в данный момент восстанавливающийся от травмы, в сегодняшней (31 января) игре регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» находится на тренерском мостике своей команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2025, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Перерыв
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Бровкин (Кателевский, Лямкин) – 10:34 (5x5) 0:2 Барабанов (Марченко) – 12:29 (5x5) 1:2 Неколенко (Баранцев, Михайлов) – 30:28 (5x3)
34-летний Фисенко в нынешнем сезоне в 45 матчах набрал 9 (4+5) очков. За «Ладу» форвард играет второй сезон, ранее он выступал за «Металлург», московское «Динамо», «Ак Барс», «Авангард», «Адмирал», «Амур» и «Сибирь». Всего в КХЛ у Фисенко 665 встреч и 162 (61+101) очка.
«Лада» идёт на 10-м месте в Восточной конференции, набрав в 47 матчах 42 очка. В следующем матче команда встретится с «Автомобилистом» дома.
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