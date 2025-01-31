Капитан «Лады» Фисенко проводит матч с «Ак Барсом» в роли тренера

Нападающий «Лады» Михаил Фисенко, в данный момент восстанавливающийся от травмы, в сегодняшней (31 января) игре регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» находится на тренерском мостике своей команды.

34-летний Фисенко в нынешнем сезоне в 45 матчах набрал 9 (4+5) очков. За «Ладу» форвард играет второй сезон, ранее он выступал за «Металлург», московское «Динамо», «Ак Барс», «Авангард», «Адмирал», «Амур» и «Сибирь». Всего в КХЛ у Фисенко 665 встреч и 162 (61+101) очка.

«Лада» идёт на 10-м месте в Восточной конференции, набрав в 47 матчах 42 очка. В следующем матче команда встретится с «Автомобилистом» дома.