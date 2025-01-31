Форварду «Авангарда» Холодилину порезали коньком ногу по ходу матча с «Барысом»
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Нападающий «Авангарда» Никита Холодилин был вынужден покинуть лёд по ходу матча с «Барысом» (5:1) из-за пореза ноги, полученного во время единоборства за воротами.
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 1
Барыс
Астана
1:0 Мартынов (Верба, Коледов) – 06:28 (5x5) 2:0 Окулов (Якупов, Фьоре) – 07:01 (5x4) 3:0 Окулов (Спунер, Якупов) – 16:11 (5x5) 3:1 Муратов (Бочаров) – 26:13 (5x5) 4:1 Каблуков (Воронков, Кулик) – 48:42 (5x5) 5:1 Спунер (Мартынов, Чистяков) – 55:32 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
22-летний Холодилин находится в структуре «Авангарда» с 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету участие в 33 матчах КХЛ и 7 (4+3) набранных очков. Ранее «Авангард» из-за травмы потерял Рида Буше.
В нынешнем сезоне «Авангард» набрал 55 очков и занимает шестое место турнирной таблицы Восточной конференции. В следующей встрече омичи на выезде сыграют с минским «Динамо» 2 февраля.
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