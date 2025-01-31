Форварду «Авангарда» Холодилину порезали коньком ногу по ходу матча с «Барысом»

Нападающий «Авангарда» Никита Холодилин был вынужден покинуть лёд по ходу матча с «Барысом» (5:1) из-за пореза ноги, полученного во время единоборства за воротами.

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22-летний Холодилин находится в структуре «Авангарда» с 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету участие в 33 матчах КХЛ и 7 (4+3) набранных очков. Ранее «Авангард» из-за травмы потерял Рида Буше.

В нынешнем сезоне «Авангард» набрал 55 очков и занимает шестое место турнирной таблицы Восточной конференции. В следующей встрече омичи на выезде сыграют с минским «Динамо» 2 февраля.