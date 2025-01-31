Через 2,5 года потолок зарплат в НХЛ может превысить $ 113,5 млн

Известный журналист Эллиотт Фридман поделился прогнозом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) по росту потолка зарплат в турнире до сезона-2027/2028.

2024/2025 — $ 88 млн;

2025/2026 — $ 95,5 млн;

2026/2027 — $ 104 млн;

2027/2028 — $ 113,5 млн.

Первое место в общей турнирной таблице НХЛ занимает «Виннипег», набравший 75 очков в 53 матчах. Следом идут «Вашингтон» (74) и «Эдмонтон» (68), проведшие по 51 встрече. Регулярный чемпионат продлится до середины апреля, затем команды начнут плей-офф НХЛ. Действующим обладателем трофея является «Флорида».