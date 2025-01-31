Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Через 2,5 года потолок зарплат в НХЛ может превысить $ 113,5 млн

Через 2,5 года потолок зарплат в НХЛ может превысить $ 113,5 млн
Комментарии

Известный журналист Эллиотт Фридман поделился прогнозом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) по росту потолка зарплат в турнире до сезона-2027/2028.

2024/2025 — $ 88 млн;
2025/2026 — $ 95,5 млн;
2026/2027 — $ 104 млн;
2027/2028 — $ 113,5 млн.

Первое место в общей турнирной таблице НХЛ занимает «Виннипег», набравший 75 очков в 53 матчах. Следом идут «Вашингтон» (74) и «Эдмонтон» (68), проведшие по 51 встрече. Регулярный чемпионат продлится до середины апреля, затем команды начнут плей-офф НХЛ. Действующим обладателем трофея является «Флорида».

А вот что происходит с потолком зарплат в КХЛ:
КХЛ нельзя повышать потолок зарплат. Проблема неравенства ещё не решена
КХЛ нельзя повышать потолок зарплат. Проблема неравенства ещё не решена
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android