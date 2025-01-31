«По игре понятно…» Мамбеталиев — о поражении «Барыса» от «Авангарда» со счётом 1:5

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«По игре понятно… В некоторых моментах молодые ребята терялись, такие голы пропускали – где-то недосмотрел, где-то не вывел шайбу. Но желание было хорошим, для первой игры в таком составе – неплохо. В следующем матче, думаю, они себя лучше проявят», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На выезд «Барыс» отправился без 11 человек основного состава, которые находятся в расположении национальной команды Казахстана. Кроме того, в составе команды отсутствует форвард Антон Бурдасов.