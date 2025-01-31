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«По игре понятно…» Мамбеталиев — о поражении «Барыса» от «Авангарда» со счётом 1:5

«По игре понятно…» Мамбеталиев — о поражении «Барыса» от «Авангарда» со счётом 1:5
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Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 1
Барыс
Астана
1:0 Мартынов (Верба, Коледов) – 06:28 (5x5)     2:0 Окулов (Якупов, Фьоре) – 07:01 (5x4)     3:0 Окулов (Спунер, Якупов) – 16:11 (5x5)     3:1 Муратов (Бочаров) – 26:13 (5x5)     4:1 Каблуков (Воронков, Кулик) – 48:42 (5x5)     5:1 Спунер (Мартынов, Чистяков) – 55:32 (5x5)    

«По игре понятно… В некоторых моментах молодые ребята терялись, такие голы пропускали – где-то недосмотрел, где-то не вывел шайбу. Но желание было хорошим, для первой игры в таком составе – неплохо. В следующем матче, думаю, они себя лучше проявят», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На выезд «Барыс» отправился без 11 человек основного состава, которые находятся в расположении национальной команды Казахстана. Кроме того, в составе команды отсутствует форвард Антон Бурдасов.

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