«Ак Барс» переиграл «Ладу», у тольяттинцев пятое поражение подряд

На льду «Лада-Арены» в Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местная «Лада» проиграла казанскому «Ак Барсу» со счётом 1:3.

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Шайбами в составе команды-победителя отметились Артур Бровкин, Александр Барабанов и Дмитрий Яшкин. У хозяев отличился Архип Неколенко.

«Ак Барс» набрал 66 очков в 49 матчах и сравнялся в Восточной конференции с «Автомобилистом», занимающим третье место. Для «Лады» это поражение стало пятым подряд. Тольяттинцы идут в той же конференции на 10-м месте с 42 очками.

Отметим, что сегодня на тренерском мостике «Лады» находился их нападающий и капитан Михаил Фисенко.