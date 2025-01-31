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Лада — Ак Барс, результат матча 31 января, счет 1:3, КХЛ 2024-2025

«Ак Барс» переиграл «Ладу», у тольяттинцев пятое поражение подряд
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На льду «Лада-Арены» в Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местная «Лада» проиграла казанскому «Ак Барсу» со счётом 1:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2025, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Бровкин (Кателевский, Лямкин) – 10:34 (5x5)     0:2 Барабанов (Марченко) – 12:29 (5x5)     1:2 Неколенко (Баранцев, Михайлов) – 30:28 (5x3)     1:3 Яшкин (Марченко) – 59:16 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Шайбами в составе команды-победителя отметились Артур Бровкин, Александр Барабанов и Дмитрий Яшкин. У хозяев отличился Архип Неколенко.

«Ак Барс» набрал 66 очков в 49 матчах и сравнялся в Восточной конференции с «Автомобилистом», занимающим третье место. Для «Лады» это поражение стало пятым подряд. Тольяттинцы идут в той же конференции на 10-м месте с 42 очками.

Отметим, что сегодня на тренерском мостике «Лады» находился их нападающий и капитан Михаил Фисенко.

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